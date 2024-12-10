Казахстанка отличилась на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Конькобежка Арина Ильященко завоевала «бронзу» на юниорском этапе Кубка мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Арина Ильященко стала третьей на юниорском этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров.

Первое место заняла Марлен Эхселунс из Германии. Итальянка Джорджиа Айело финишировала второй.

В НОК отметили, что также на ЭКМ Казахстан стал третьим в смешанной эстафете.