Казахстанка отличилась на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
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Конькобежка Арина Ильященко завоевала «бронзу» на юниорском этапе Кубка мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Арина Ильященко стала третьей на юниорском этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров.
Первое место заняла Марлен Эхселунс из Германии. Итальянка Джорджиа Айело финишировала второй.
В НОК отметили, что также на ЭКМ Казахстан стал третьим в смешанной эстафете.