Казахстанка стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе

Казахстанcкая спортсменка Жамила Бакбергенова стала чемпионкой Азии по женской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир в эти дни проходит в Улан-Баторе, Монголия. Встречи среди представительниц женской борьбы проходят по круговой системе - спортсменки проводят четыре встречи в своей весовой категории.

Казахстанка Жамила Бакбергенова, выступающая в весе до 72 килограммов, победила всех соперниц и таким образом стала победительницей континентального первенства без выхода в финал.

Жамиле удалось обойти таких сильнейших соперниц, как Даваанасан Енхамар (Монголия), Светлана Окназарова (Узбекистан), Никки Никки (Индия), Сумире Ниикура (Япония). Это вторая золотая медаль в активе наших девушек.

Напомним, что в первый соревновательный день золотую медаль чемпионата Азии завоевала сестра-близнец Жамилы - Мадина Бакбергенова (68 килограмм).