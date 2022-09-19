Фото: пресс-служба Сената
Международное сотрудничество , Сенат , Европа
Казахстанская делегация приняла участие в церемонии похорон Королевы Елизаветы II

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, которая состоялась 18-19 сентября 2022 года в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

18 сентября спикер Сената принял участие в церемонии посещения гроба Королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Республики Казахстан. Он отметил, что Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости британской нации, чье исключительное благородство, достоинство и достижения будут продолжать вдохновлять миллионы людей во всем мире.

В тот же день Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени Короля Чарльза III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии.

В ходе беседы с Королем Чарльзом III председатель Сената, лично выразив соболезнования от имени Главы государства, информировал собеседника о том, что по решению Президента страны в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II.

Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики.

19 сентября казахстанская делегация, в состав которой также входил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, приняла участие в церемонии похорон Королевы Елизаветы II, прошедшей в Вестминстерском аббатстве. В церемонии приняли участие около 2 тысяч гостей, включая членов королевской семьи, глав государств и правительств, дипломатов и представителей общественности.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Чарльзу III, где от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия Королю, королевской семье и всем британцам. Глава государства также посетил Посольство Великобритании в Казахстане и оставил запись в книге соболезнований.

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