Казахстанская команда xGOD стала чемпионом “Игр Будущего 2024”

Казахстанский коллектив xGOD обыграл российский состав LookingForOrg в финале чемпионата «Игр Будущего 2024» по Counter-Strike 2 и лазертагу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Игр Будущего

Фото: gofuture.games

Турнир с общим призовым фондом $500 тыс. стартовал в пятницу, 23 февраля. Участниками стали восемь команд с игроками из шести стран: России, Боснии и Герцеговины, Испании, Казахстана, Китая и Сербии.

Матч завершился с суммарным счетом 2:0 (13:9 на Inferno и 13:11 на Overpass). Третье место на турнире заняла команда HOTU, которая переиграла Love Kazan со счетом 2:0.

Добавим, что xGOD заняла второе место в группе B.

«Игры Будущего» по Counter-Strike 2 и лазертагу прошли с 23 по 28 февраля в Казани. Восемь участников разыграли общий призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Состав xGOD:

— kade0;

— ice;

— Mou;

— dukefissura;

— Dosia.