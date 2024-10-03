Казахстанская легкоатлетка выиграла турнир Le Lion во Франции
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Спортсменка преодолела дистанцию за 01:07:54, финишировав на первом месте
Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей стала победительницей полумарафона Le Lion в Бельфоре (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка преодолела дистанцию за 01:07:54, финишировав на первом месте.
Второе место заняла Аннет Челангат из Уганды - 01:09:58.
Бронзовую медаль завоевала Меселу Кахсай (Эфиопия) - 01:10:18.