Казахстанская легкоатлетка выиграла турнир Le Lion во Франции

Спортсменка преодолела дистанцию за 01:07:54, финишировав на первом месте

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Дэйзи Джепкемей стала победительницей полумарафона Le Lion в Бельфоре (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка преодолела дистанцию за 01:07:54, финишировав на первом месте.

Второе место заняла Аннет Челангат из Уганды - 01:09:58.

Бронзовую медаль завоевала Меселу Кахсай (Эфиопия) - 01:10:18.