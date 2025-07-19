В первом полугодии 2025 года в Казахстане продолжился активный рост музыкальной сферы. Республиканские концертные организации провели 279 мероприятий, которые собрали порядка 300 тысяч зрителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: МКИ РК

Государственные концертные коллективы успешно представляют страну как в регионах, так и на международной арене. За шесть месяцев проведено 12 гастролей по Казахстану и 7 — за рубеж. В частности, Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступила в Болгарии, ОАЭ, Азербайджане и Великобритании. До конца года запланированы гастроли в Канаду, Францию, Китай, Турцию и другие страны.

Значительное внимание в 2025 году уделяется юбилейным датам. В честь 100-летия Народного артиста Казахстана Нургисы Тлендиева прошли конкурсы, концерты и гастрольное выступление в Пекине. В Анкаре состоялось торжественное открытие года, посвященного столетию со дня рождения выдающегося композитора, в рамках организации ТЮРКСОЙ. Также были организованы юбилейные праздничные мероприятия, посвященные Шамши Калдаякову, Евгению Брусиловскому, филармонии имени Жамбыла и ансамблю танца «Салтанат».

В 2025 году Государственным ансамблем танца «Салтанат» проведены работы по пошиву концертных костюмов. Всего изготовлено 56 образов, в том числе 32 женских, 24 мужских. Кроме того, для солистов и творческих коллективов были сшиты сценические костюмы в рамках концертных программ 24 заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Новые костюмы получили фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы» (32 шт.), а также танцевальному коллективу «Бірлік» переданы 33 костюма, сшитых в рамках проекта ОДКБ.

В целом, за последние два года были сшиты сценические костюмы для Государственного академического симфонического оркестра Казахской государственной академической филармонии, Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, ансамбля песни и танца «Бірлік», Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой.

Казахстанские артисты добиваются успеха за рубежом. Артист ансамбля «GULDER» завоевал две золотые медали в Латвии, солист Дидар Абдухалык — первое место на конкурсе в Болгарии. Айгерим Алтынбек поступила в Академию Ла Скала и выступила с Андреа Бочелли и Хосе Карреросом. Мария Мудряк дебютировала в «Свадьбе Фигаро» в Китае.

Параллельно на республиканских телеканалах продолжается трансляция телеверсий концертов, посвященных творчеству казахстанских композиторов — Ескендира Хасангалиева, Нургисы Тлендиева, Кенеса Дуйсекеева, а также музыкального наследия казахстанского кино.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжит оказывать поддержку развитию отечественного музыкального искусства и его продвижению на международной арене.