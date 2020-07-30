Казахстанская вакцина против COVID-19 успешно проходит испытания
Екатерина Елисеева
Казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит испытания. Об этом сообщили в пресс-службе МОН РК, передает Kazpravda.kz.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции многие страны в ускоренном порядке приступили к разработке вакцин против нее. В Казахстане большой опыт работы по разработке вакцин против особо опасных инфекций для здравоохранения и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) имеет Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК, который также с середины марта приступил к этой работе", – говорится в сообщении.
Сообщается, что эта научная организация объединяет ведущих ученых-вирусологов страны, которые работают в 13-ти лабораториях биологической безопасности для работы с опасными инфекциями.
"Все виды опасных и особо опасных работ проводятся в лаборатории 3 уровня безопасности (BSL-3). Это уникальный институт, имеющий более чем 50-летнюю историю успешной работы и богатый опыт производства вакцин. Исследования института направлены на разработку новых видов вакцин для медицины и сельского хозяйства, производство иммунобиологических препаратов, разработку тест-систем по диагностике опасных и особо опасных заболеваний", – дополнили в ведомстве.
Отмечается, что только за последние 10 лет институтом были созданы технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе против "птичьего" и "свиного" гриппа, нодулярного дерматита, бруцеллеза.
"Последняя по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни. В 2020 году учеными НИИПББ также была разработана вакцина против оспы верблюдов. В связи с тем, что первые пациенты с COVID-19 были обнаружены только в середине марта, патологический материал ученым стал доступен только к 23 марта, когда у находившихся на лечении в инфекционной больнице г. Алматы первых заболевших были взяты материалы и доставлены в НИИПББ", – сообщили в МОН РК.
Подчеркивается, что сначала в условиях лаборатории с уровнем защиты BSL-3 из биологических образцов в культуре клеток VERO был выделен вирус, идентифицированный как возбудитель SARS-CoV-2 (возбудитель коронавируса), а также изучены его биологические свойства.
"В результате проведенных научных исследований за очень короткое время – уже 9 мая – ученые НИИПББ разработали первую вакцину. 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний", – продолжили в ведомстве.
Отмечается, что в тот же день были начаты доклинические испытания вакцины на лабораторных животных: линейных мышах, сирийских хомячках, крысах, морских свинках, хорьках, кроликах и др.
"На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан. Кроме того, НИИПББ проводит испытания вакцины на приматах, титр антител которых также продемонстрировал высокую иммуногенность", – сообщили в МОН РК.
По данным пресс-службы МОН РК, вскоре сразу после завершения доклинических начнутся клинические испытания вакцины. Кроме того, НИИПББ разрабатывает еще три вакцины на разных платформах: субъединичную, векторную и живую кандидатные вакцины против COVID-19.