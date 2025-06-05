В число номинантов вошли сразу два артиста театра «Астана Балет»
17 июня на сцене Большого театра России состоится церемония вручения престижной балетной премии Benois de la Danse 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
По информации ведомства, в число номинантов вошли сразу два артиста театра «Астана Балет» - главный балетмейстер, заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри и ведущий солист Сундет Султанов.
Отбор номинантов Benois de la Danse осуществляется международным жюри, в состав которого в этом году вошли выдающиеся мастера балета из Франции, Китая, ЮАР, России, Казахстана. Председателем жюри и художественным руководителем программы является прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова.
Казахстанские артисты представят сцену под названием Qash — фрагмент резонансного балета «Сакральные танцы» в хореографии Мукарам Авахри.
Постановка, объединившая современную пластику и национальные культурные коды, вызвала живой отклик у зрителей и профессионального сообщества. Сундет Султанов, номинированный в категории «Лучший танцовщик», предстанет в дуэте, исполняя отрывок из балета «Декабрьский дождь» словацко-немецкого хореографа Кристины Паулин на музыку Фредерика Шопена и Дэвидсона Джаконелло.
Сценическое обаяние, техническая мощь и внутренняя глубина исполнения артиста стали одним из ярких открытий текущего сезона. Для театра «Астана Балет» участие в этом масштабном международном событии — знаковое достижение, подтверждающее стремительный рост и высокое признание казахстанской хореографической школы, а также весомый вклад в укрепление культурного престижа Казахстана на международной арене.
В министерстве напомнили, что премия Benois de la Danse была учреждена в 1991 году и с 1992 года проходит под патронажем ЮНЕСКО. Ее миссия — отмечать выдающиеся достижения в области хореографии, способствовать развитию и популяризации балетного искусства по всему миру. За три десятилетия существования эта награда заслужила статус одной из самых авторитетных в балетной сфере.