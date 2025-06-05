Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

В число номинантов вошли сразу два артиста театра «Астана Балет»

Фото: Минкультуры

17 июня на сцене Большого театра России состоится церемония вручения престижной балетной премии Benois de la Danse 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

По информации ведомства, в число номинантов вошли сразу два артиста театра «Астана Балет» - главный балетмейстер, заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри и ведущий солист Сундет Султанов.

Отбор номинантов Benois de la Danse осуществляется международным жюри, в состав которого в этом году вошли выдающиеся мастера балета из Франции, Китая, ЮАР, России, Казахстана. Председателем жюри и художественным руководителем программы является прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова.

Казахстанские артисты представят сцену под названием Qash — фрагмент резонансного балета «Сакральные танцы» в хореографии Мукарам Авахри.

Постановка, объединившая современную пластику и национальные культурные коды, вызвала живой отклик у зрителей и профессионального сообщества. Сундет Султанов, номинированный в категории «Лучший танцовщик», предстанет в дуэте, исполняя отрывок из балета «Декабрьский дождь» словацко-немецкого хореографа Кристины Паулин на музыку Фредерика Шопена и Дэвидсона Джаконелло.

Сценическое обаяние, техническая мощь и внутренняя глубина исполнения артиста стали одним из ярких открытий текущего сезона. Для театра «Астана Балет» участие в этом масштабном международном событии — знаковое достижение, подтверждающее стремительный рост и высокое признание казахстанской хореографической школы, а также весомый вклад в укрепление культурного престижа Казахстана на международной арене.

В министерстве напомнили, что премия Benois de la Danse была учреждена в 1991 году и с 1992 года проходит под патронажем ЮНЕСКО. Ее миссия — отмечать выдающиеся достижения в области хореографии, способствовать развитию и популяризации балетного искусства по всему миру. За три десятилетия существования эта награда заслужила статус одной из самых авторитетных в балетной сфере.

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