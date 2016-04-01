Казахстанские боксеры завоевали лицензии на Олимпиаду-2016

Спорт
В квалификационном олимпийском турнире стран Азии и Океании казахстанские боксеры завоевали путевки на летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Так, Жанибек Алимханулы (75 кг) в полуфинальном бою взял верх над Шинебаяром Нармандахом из Монголии техническим нокаутом. И стал таким образом обладателем лицензии. В финале он встречался с Минганг Жао из Китая, который получил травму в первом же раунде. Алимханулы нокаутировал соперника и в дополнение к олимпийской лицензии получил золотую медаль турнира.

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Кайрат Ералиев также завоевал путевку в Рио в бою против Марио Фернандеза, представляющего Филиппины. Поединок завершился счетом 3:0 (30:27, 30:27, 30:27) в пользу нашего спортсмена. Стоит отметить, что Ералиев держал безоговорочное преимущество на протяжении всего поединка.

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Наш супертяжеловес Иван Дычко вышел в финал квалификационного олимпийского турнира, одолев Хуссейна Яшаиша из Иордании. Последний держался мужественно и старался атаковать, но был по крайне мере на голову ниже и легче Ивана. Поединок завершился со счетом 3:0 (30:27, 30:26, 30:27).

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Дычко с олимпийской путевкой продолжает борьбу за награды высшей пробы этого турнира.

Порадовали болельщиков в полуфинале Адильбек Ниязымбетов (победил Азиза Ачилова из Туркменистана) и Абылайхан Жусупов (выиграл поединок с китайцем Кяньсунем Ху).

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В числе обладателей лицензии – Дарига Шакимова. В непростом поединке с Ун Ху Янг из Северной Кореи она выиграла два первых и уступила третий раунд. Но когда дело близилось к финалу, Шакимова сумела собраться, и последний раунд судьи отдали ей. Счет встречи – 30:27, 29:28, 29:28.

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У женщин на квалификационном олимпийском турнире стран Азии и Океании разыгрывают по две лицензии в каждой из трех весовых категорий. Дарига Шакимова вышла в финал и теперь может готовиться к поездке в Рио.

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