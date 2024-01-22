Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире

Спорт
59
Аменова Дана
Корреспондент

В венгерском городе Дебрецен завершился международный турнир памяти Иштвана Бочкая, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, в традиционном 68-м международном турнире приняли участие 125 боксеров из Казахстана, Украины, Болгарии, Хорватии, Северной Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Швейцарии, Венгрии.

«В мужской сборной Казахстана также есть мастера кожаных перчаток из Астаны. Наш земляк Асхат Жусупов (48 кг) завоевал первую золотую медаль для национальной сборной, обыграв соперника из Украины. Затем на поле вышел самый молодой боксер национальной сборной в весе 86 кг, победитель последней спартакиады из Астаны Темирлан Мукатаев. В этом соревновании наш земляк выступил впервые во взрослой категории и стал серебряным призером международного турнира», — отметили в городской администрации.

Таким образом, боксеры национальной сборной Казахстана заняли первое место в командном зачете. 

#Астана #турнир #акимат #победа #Венгрия #медали #боксеры

Популярное

Все
Жарайсың, Илья!
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Взрыв газового баллона в пекарне привел к жертвам
На границе фуры ходят шустро
В Жамбылской области возвращено государству более 200 тыс. га земель сельхозназначения
Единое время для единой страны
ОСИ зла
Строительство водопровода завершилось в селе в Туркес­танской области
Компания по выпуску быстрой лапши опровергла переезд производства в другую страну
Об итогах 2023-го и планах на текущий год в неформальной обстановке говорили в Антикоре области Жетысу
Остались без лекарств?
Бьет – значит будет наказан!
Как вернуть доверие
Фото ночной Астаны из космоса опубликовал Роскосмос
Найден упавший в Афганистане российский самолет, есть выжившие
Литературная «байга»
Реформы и дискуссии
Руководители нового поколения
Доходность или доступность?
Под нашим флагом
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
О «курах», «баронах» и «капусте»
Работать на земле дано не каждому
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Год экологии в ШОС начался под председательством Казахстана
Под прикрытием народа
Демократизация, права человека, верховенство закона
Акмолинец выбросил с балкона наркотики при задержании
«Реформы Токаева делают Казахстан значимым игроком в Центральной Азии» — Маргаритис Схинас
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
Токаев назначил первого замминистра обороны
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей

Читайте также

Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракет…
Жарайсың, Илья!
Шорт-трекистка Полина Омельчук завоевала «бронзу» юношеской…
Первая ракетка мира покидает Мельбурн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]