Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире

По информации акимата Астаны, в традиционном 68-м международном турнире приняли участие 125 боксеров из Казахстана, Украины, Болгарии, Хорватии, Северной Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Швейцарии, Венгрии.

«В мужской сборной Казахстана также есть мастера кожаных перчаток из Астаны. Наш земляк Асхат Жусупов (48 кг) завоевал первую золотую медаль для национальной сборной, обыграв соперника из Украины. Затем на поле вышел самый молодой боксер национальной сборной в весе 86 кг, победитель последней спартакиады из Астаны Темирлан Мукатаев. В этом соревновании наш земляк выступил впервые во взрослой категории и стал серебряным призером международного турнира», — отметили в городской администрации.