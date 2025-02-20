Фермеры привезут продукцию на ярмарку в Астану

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В столице 22 и 23 февраля будет проходить очередная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 22 и 23 февраля с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.