Казахстанские фермеры внедрят австралийский метод животноводства

Результаты рабочей поездки в Австралию обсудил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин с руководителями животноводческих хозяйств, побывавших там, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Представители пяти компаний – ТОО «Олжа Агро», группы компаний ТОО «Терра», ТОО «Қарасу-Астык», ТОО «Қайып Ата», ТОО «Кайынды» – приняли решение участвовать в пилотном проекте по строительству и модернизации действующих производств с учетом современных австралийских технологий.

Инвестпроекты охватывают широкий спектр масштабного развития животноводства: создание хозяйства-репродуктора на 2,5 тыс. голов, откормплощадки на 5 тыс. и переработки (ТОО «Олжа Агро», Костанайская область), строительство мега откормплощадки на 100 тыс. голов, орошения на 1,2 тыс. га (ТОО «Терра», ЗКО), модернизация мясокомбината и внедрение зеленых технологий для производства биогаза, электроэнергии, удобрений (ТОО «Қарасу Астык», Костанайская область), выращивание кормовых культур, строительство скотной биржи и мясокомбината с глубокой переработкой отходов (ТОО «Қайып Ата», Туркестанская область) строительство новых и расширение действующих откормплощадок в Жетысу (ТОО «Кайынды»).

На первом этапе пилотного проекта предполагается провести детальный анализ и аудит состояния сельского хозяйства и объектов-участников, то есть, оценить имеющиеся ресурсы, текущую деятельность, планы развития, определить, насколько они применимы для каждого предприятия. В этом казахстанским аграриям поможет команда международных специалистов.

На втором этапе – разработка финансовой модели и бизнес-плана развития каждого проекта, и уже на третьем – его реализация. Учитывая, что у некоторых участников пилотного проекта уже есть опыт работы с австралийскими технологиями, приступить к строительству объектов планируется весной 2024 года.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства разрабатывает Дорожную карту развития мясного скотоводства на трехлетний период. В документ планируют включить меры по созданию современных экспортоориентированных мясокомбинатов, откормочных площадок по выращиванию КРС на основе использования современных технологий, способствующих повышению среднесуточных привесов скота и сокращению периода достижения высоких весовых кондиций.

Пилотный проект по внедрению австралийского метода ведения животноводства на базе казахстанских предприятий является одним из пунктов данного документа.