Казахстанские футбольные клубы проведут ответные поединки в еврокубках

Сегодня на футбольных полях Европы состоятся ответные еврокубковые баталии с участием казахстанских клубов, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: fcaktobe.kz

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы болгарский «Лудогорец» примет ФК «Астана».

Напомним, дома столичные футболисты обыграли соперника со счетом 2:1 и теперь постараются удержать минимальное преимущество в гостях, хотя могли сейчас чувствовать себя увереннее в преддверие ответного поединка, если бы реализовали несколько выгодных моментов для взятия ворот.

Прямая трансляция этого матча на телеканале Qazsport начнется в полночь по времени Астаны.

После досадного гола в концовке матча в Румынии, когда ФК «Актобе» упустил победу над «Сепси», «горожане» при горячей поддержке местных фанатов на переполненном стадионе имени Кобыланды батыра, постараются одолеть румынскую команду, дабы пройти в следующий раунд Лиги Конференций.

Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22.00 по столичному времени. Прямую трансляцию этого матча можно посмотреть на телеканале Qazsport.

В рамках той же Лиги Конференций костанайский «Тобол» сегодня на Британских островах сразится с североирландским «Дерри сити». Прошлая игра в Костанае завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу матча решил единственный гол Романа Асранкулова во втором тайме.

Игра начнется в 00.45 по столичному времени.