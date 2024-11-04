Казахстанские хоккеистки завоевали «бронзу» на чемпионате Азии в Пекине

Женская команда Казахстана по хоккею завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Пекине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Против наших хоккеисток в заключительном матче сыграла Южная Корея.

К встрече обе сборные подошли с двумя поражениямм в двух матчах, уступив Китаю и Японии.

Игра в основное время завершилась со счетом 4:4. Не удалось выявить лучшую сборную и в овертайме. В итоге казахстанки выиграли по буллитам, завершив ЧА на третьем месте.

Добавим, что за первое место турнира сыграют Китай и Япония.