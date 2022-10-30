Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира

Сборная Казахстана завоевала 2 золотые и 1 бронзовую медали на 4-й день чемпионата мира по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и молодежи в турецком городе Конья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на дирекцию развития спорта.

В финальной схватке среди кадетов в весовой категории до 70 кг казахстанец Алихан Кадыргали победил иорданского спортсмена со счетом 7:0. А среди юниоров Максим Москвичев в весовой категории до 61 килограмма обыграл соперника. В этой возрастной категории Алишер Тайжанов (+76 кг) завоевал бронзовую медаль.

Сегодня, в последний день ЧМ, еще один казахстанец поборется в финале за бронзовую медаль. Всего в соревнованиях участвуют более 1900 спортсменов из 104 стран.

Сейчас национальная сборная занимает 4 место в общем зачете с 3 медалями (2 золота, 1 бронза). На первом месте - Япония с 6 медалями (5 золотых, 1 бронзовая), затем сборные Египта и Турции.