Казахстанские пловцы завоевали 11 медалей в первый день чемпионата Азии

В филиппинском городе Нью-Кларк-Сити стартовал XI чемпионат Азии по водным видам спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта

Фото: НОК РК

Первенство континента проходит среди разных возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15-17 лет), группа С (14 лет и младше).

В первый соревновательный день были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду. Ниже приводим результаты казахстанских спортсменов.

Плавание, группа А:

Аделаида Пчелинцева, 100 м брасс - «золото»

Ксения Игнатова, 50 м на спине - «золото»

Диана Тасжанова, 200 м вольный стиль - «серебро», 800 м вольный стиль - «бронза»

Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко), эстафета 4х100 вольный стиль - «серебро»

Плавание, группа В:

Егор Попов, 50 м на спине - «золото»

Арсен Кожахметов, 100 м брасс - «серебро»

София Абубакирова, 200 м комплексное плавание - «серебро», 50 м на спине - «бронза»

Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов), эстафета 4х100 вольный стиль - «серебро»

Прыжки в воду, группа А:

Диана Жумагулова/Анабелла Кочкина, синхронные прыжки 3 м трамплин - «серебро»

Как сообщили в министерстве, соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду – 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.