Казахстанские пятиборцы выиграли «золото» этапа Кубка мира в Турции
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Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Наши спортсмены стали первыми в смешанной эстафете.
Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко.
Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с «золотом».
Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.