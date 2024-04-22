Казахстанские пятиборцы выиграли «золото» этапа Кубка мира в Турции

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: UIPM

Наши спортсмены стали первыми в смешанной эстафете.

Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко. 

Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с «золотом».

Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.

#казахстан #Турция #Спорт #золотая медаль #современное пятиборье

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