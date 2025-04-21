На престижном чемпионате школьной инженерии FIRST Championship 2025 в Хьюстоне, собравшем более 50 000 участников из 110 стран, казахстанская сборная добилась рекордных успехов во всех трёх возрастных категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Казахстан представляли семь команд. В старшей категории (12–18 лет) команда PID из НИШ ХБН города Алматы впервые в истории страны вышла в финал соревнований и получила две награды: Motivate Award Winner и Division Finalist Award.
Команда CRISTABOL из НИШ ФМН города Алматы стала обладателем главной судейской награды — INSPIRE Award за выдающиеся технические и нетехнические навыки.
Команды Sana Team (БИЛ Алматы) и Jeltoqsun (школа «Мурагер», Караганда) вошли в ТОП-20 по игре роботов среди 258 команд.
В средней категории FIRST LEGO League Challenge (10–16 лет) команда SKILLSET (школа Skillset, Астана) стала финалистом в номинации Champions Award. Команда RASSLEXX (СШЛИ «Мурагер», Караганда) победила в категории Coopertition Award Winner.
В младшей категории FIRST LEGO League Explore (6–10 лет) команда ATLANTIS (школа «Сатурн», Павлодар) получила награду Team Model Award.
«В отличие от чемпионата FIRST Global Challenge, где страну представляет одна команда, на FIRST Championship участвуют сразу несколько в разных возрастных категориях. Несмотря на участие всего в течение пяти лет, Казахстан уже составляет серьёзную конкуренцию странам с десятилетиями опыта», — отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.