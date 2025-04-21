Казахстанские школьники отличились на чемпионате школьной инженерии в Хьюстоне

Образование
78

На престижном чемпионате школьной инженерии FIRST Championship 2025 в Хьюстоне, собравшем более 50 000 участников из 110 стран, казахстанская сборная добилась рекордных успехов во всех трёх возрастных категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Казахстан представляли семь команд. В старшей категории (12–18 лет) команда PID из НИШ ХБН города Алматы впервые в истории страны вышла в финал соревнований и получила две награды: Motivate Award Winner и Division Finalist Award.

Команда CRISTABOL из НИШ ФМН города Алматы стала обладателем главной судейской награды — INSPIRE Award за выдающиеся технические и нетехнические навыки.

Команды Sana Team (БИЛ Алматы) и Jeltoqsun (школа «Мурагер», Караганда) вошли в ТОП-20 по игре роботов среди 258 команд.

В средней категории FIRST LEGO League Challenge (10–16 лет) команда SKILLSET (школа Skillset, Астана) стала финалистом в номинации Champions Award. Команда RASSLEXX (СШЛИ «Мурагер», Караганда) победила в категории Coopertition Award Winner.

В младшей категории FIRST LEGO League Explore (6–10 лет) команда ATLANTIS (школа «Сатурн», Павлодар) получила награду Team Model Award.

«В отличие от чемпионата FIRST Global Challenge, где страну представляет одна команда, на FIRST Championship участвуют сразу несколько в разных возрастных категориях. Несмотря на участие всего в течение пяти лет, Казахстан уже составляет серьёзную конкуренцию странам с десятилетиями опыта», — отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

#Образование #школьники #Хьюстон

Популярное

Все
Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года
С начала года на производстве погибло 40 человек в Казахстане
Казахстанские школьники отличились на чемпионате школьной инженерии в Хьюстоне
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Говорят правнуки солдат Победы
Нет дружбы крепче фронтовой
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Как убивали Шерзата Болата
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Внеплановые проверки школьных столовых Мангистау начались п…
Акмолинские школьники выиграли международный грант в конкур…
100% медальный зачет показал Казахстан на Европейской матем…
Единый порядок разрешения споров об общении с ребёнком впер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]