На престижном чемпионате школьной инженерии FIRST Championship 2025 в Хьюстоне, собравшем более 50 000 участников из 110 стран, казахстанская сборная добилась рекордных успехов во всех трёх возрастных категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Казахстан представляли семь команд. В старшей категории (12–18 лет) команда PID из НИШ ХБН города Алматы впервые в истории страны вышла в финал соревнований и получила две награды: Motivate Award Winner и Division Finalist Award.

Команда CRISTABOL из НИШ ФМН города Алматы стала обладателем главной судейской награды — INSPIRE Award за выдающиеся технические и нетехнические навыки.



Команды Sana Team (БИЛ Алматы) и Jeltoqsun (школа «Мурагер», Караганда) вошли в ТОП-20 по игре роботов среди 258 команд.



В средней категории FIRST LEGO League Challenge (10–16 лет) команда SKILLSET (школа Skillset, Астана) стала финалистом в номинации Champions Award. Команда RASSLEXX (СШЛИ «Мурагер», Караганда) победила в категории Coopertition Award Winner.



В младшей категории FIRST LEGO League Explore (6–10 лет) команда ATLANTIS (школа «Сатурн», Павлодар) получила награду Team Model Award.