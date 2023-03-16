Казахстанские школьники стали призерами двух международных олимпиад

В Азиатско–Тихоокеанской математической олимпиаде принимали участие школьники из 38 стран. В международной математической олимпиаде "Шелковый путь" соревновались учащиеся из стран, расположенные вдоль Великого шелкового пути.

Фото пресс-службы МП РК

В Алматы завершились Международные математические олимпиады Азиатско-Тихоокеанская и Шелковый путь, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации республиканского научно-практического центра "Дарын", в двух международных интеллектуальных соревнованиях определены 57 победителей. Всего в соревнованиях приняли участие 157 школьников из всех регионов страны.

"Местные оргкомитеты стран-участниц получили от координационных комитетов условия задач и критерии оценивания, и самостоятельно провели олимпиады в своих странах в одно и то же время. Дистанционная форма проведения олимпиад позволила большому количеству школьников принять участие в этих престижных международных соревнованиях", – рассказал заместитель директора РНПЦ "Дарын" Нурлан Жумагельды.

В Азиатско–Тихоокеанской математической олимпиаде принимали участие школьники из 38 стран: Аргентина, Австралия, Канада, Гонконг, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Россия, Сингапур, США, Турция.

В международной математической олимпиаде "Шелковый путь" соревновались учащиеся из стран, расположенные вдоль Великого шелкового пути.