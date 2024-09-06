Казахстанские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по информатике

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Александрии завершилась международная олимпиада по информатике IOI-2024. Всего в олимпиаде принимало участие 350 человек из 90 стран.

Фото: Минпросвещения

Казахстанская сборная завоевала четыре награды — три серебряные и одну бронзовую медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

В ведомстве назвали имена призеров:

Максим Цой — ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;

Мансур Таймас — ученик 11 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-Инновация»;

Назар Серазитдинов — ученик 11 класса школы Haileybury Almaty;

Ахмет Иса — ученик 10 класса Кызылординского областного лицея-интерната «Білім-Инновация» им. С. Шаухаманова.

Руководители: Темирлан Сатылханов — главный тренер ACM, победитель международных и республиканских олимпиад, Astana IT University; Айбар Куанышбай — магистрант IITU, победитель республиканских и международных олимпиад.

Этим успешным выступлением завершается плодотворное участие казахстанских школьников в международных олимпиадах этого года. Наши сборные команды выступили на семи престижных международных олимпиадах: IMO (математика), IPhO (физика), IBO (биология), IChO (химия), IOL (лингвистика), IGeO (география) и IOI (информатика). В итоге пополнили копилку наград 26 медалями и 1 грамотой.

Победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также педагоги, подготовившие их, получат единовременное вознаграждение от государства. Школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1 500 месячных расчетных показателей (МРП), за серебряную медаль – 1 000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. (1 МРП - 3 692 тенге).

#олимпиада #Образование #школьники #медали

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