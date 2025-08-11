Казахстанские спортсмены уверенно стартовали на XII Всемирных играх в Китае

В копилке национальной сборной уже несколько наград — золото, два серебра и бронза — в дисциплинах каратэ и джиу-джитсу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Каратистка Молдир Жанбырбай открыла медальный счет для Казахстана, завоевав серебро в весовой категории до 50 кг. Чемпионка мира уверенно прошла турнирную сетку:

4:0 — победа над чемпионкой мира U21 Силией Уикен;

3:0 — победа над призёркой ЧМ и Всемирных игр Йоргелис Салазар;

0:1 — минимальное поражение от Жунхуй Ванг;

3:2 — победа в полуфинале над двукратной чемпионкой Европы Эмой Сгарделли.

В финале Жанбырбай встретилась с иранской спортсменкой Сарой Бахманиер. Основное время завершилось вничью (0:0), однако по решению судей победа была отдана сопернице за более активные действия.

Первое золото Казахстану принес чемпион мира по джиу-джитсу Жанибек Абу-Бакир (до 69 кг). В напряженном финале он одолел Фарида Бен Али со счетом 12:9. По ходу турнира Жанибек продемонстрировал превосходство:

50:0 — Райан Проаг;

17:14 — Фарид Бен Али (групповой этап);

20:4 — Ерасмо Пагано (1/2 финала).

Бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг завоевал Аслан Канатбек, пополнив медальную историю Казахстана на Всемирных играх, где до этого казахстанские джиу-джитсеры лишь дважды поднимались на пьедестал.

Еще одно серебро в джиу-джитсу добыл Нурсултан Дуйсенкулов (до 77 кг), уверенно пройдя в финал, где в упорной борьбе уступил датчанину Лукасу Андерсену — 11:15. На пути к финалу Нурсултан победил:

16:12 — Лукаса Андерсена (в группе);

15:17 — Йоро Зоузоуа;

27:18 — Перси Кунса (полуфинал).

Уже завтра Казахстан представят на татами каратисты: Софья Берульцева (+68 кг), Асель Канай (–61 кг) и Нурканат Ажиканов (–75 кг). Впереди — ещё множество выступлений и надежд на новые медали.

Торжественное открытие XII Всемирных игр состоялось вечером 7 августа в Международном конференц-центре Тяньфу. Соревнования собрали сильнейших спортсменов мира в различных неолимпийских видах спорта.

