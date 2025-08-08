Всемирные игры 2025 года открылись в Чэнду

Всемирные игры в Чэнду являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов

Фото: Синьхуа

Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь в четверг вечером на торжественной церемонии в Международном конференц-центре Тяньфу /крыша Тяньфу/ города Чэнду, административного центра провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, объявила об открытии 12-х Всемирных игр, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Под "крышей Тяньфу" - крупнейшей в Азии единой деревянной конструкцией, простирающейся на 430 метров, - около 10 тыс. зрителей приветствовали бурными аплодисментами Шэнь Ицинь, которая официально объявила Игры открытыми. На церемонии также присутствовали президент Международной ассоциации Всемирных игр /IWGA/ Хосе Перурена и член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета /МОК/ Ли Линвэй.

12-е Всемирные игры будут проходить с 7 по 17 августа под девизом "Безграничный спорт, бесчисленные чудеса". Это первые Всемирные игры в континентальной части Китая. Ранее в Чэнду в 2023 году была успешно проведена 31-я Всемирная летняя Универсиада Международной федерации студенческого спорта /FISU/.

По-настоящему историческим событием стала эстафета огня Всемирных игр в Чэнду, прошедшая 26 июля у знакового музея руин Саньсиндуй - культурного "сердца" провинции Сычуань. В эстафете приняли участие 120 факелоносцев.

Всемирные игры в Чэнду являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов - 6 679 человек. 3 942 спортсмена выступят в 256 дисциплинах по 34 видам спорта.

Китай направил на Игры самую большую делегацию за всю историю - 489 человек, включая 321 спортсмена. В составе китайской сборной впервые представлены параспортсмены. Китайские спортсмены выступят в 152 дисциплинах по 28 видам спорта и дебютируют в 12 из них, включая чирлидинг, фрисби и водно-моторный спорт.

В своем видеообращении президент МОК Кирсти Ковентри приветствовала спортсменов, официальных лиц и болельщиков.

«Я хочу поблагодарить китайских организаторов за их привычные профессионализм, гостеприимство, безупречную организацию и легендарную китайскую эффективность», - заявила Ковентри.

«Благодарю Олимпийский комитет Китая, спортивные ведомства страны, местные и центральные власти за неизменную поддержку, а жителей Чэнду и волонтеров - за весь их энтузиазм и вклад», - добавила она.

В своей речи Хосе Перурена высоко оценил усилия Чэнду, отметив, что его "преданность делу превзошла все ожидания".

«Спасибо за ваше видение, неустанный труд и глубокую веру в ценности, которые олицетворяют Всемирные игры. Чэнду, ты не просто хозяин - ты сердце этих Игр», - подчеркнул Х. Перурена.

Поскольку Всемирные игры 2025 года в Чэнду являются для Перурены последними на посту президента IWGA, он добавил:

«Я не могу представить себе лучшего прощания, чем стоять здесь, в Чэнду, в центре мирового спорта».

Председатель оргкомитета Всемирных игр в Чэнду, начальник Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Гао Чжидань отметил, что Чэнду стремится провести "лаконичные, безопасные и замечательные" Игры, руководствуясь принципами открытости, инклюзивности и сотрудничества.

«Мы надеемся, что проведение Всемирных игр станет эффективным стимулом для развития общенародных оздоровительных инициатив, придаст импульс спортивной индустрии, ускорит развитие города и позволит преимуществам спортивного развития охватить более широкую массу людей», - указал Гао Чжидань.

Организаторы не стали возводить новых объектов. Вместо этого они использовали объекты, оставшиеся после Универсиады, модернизировали 18 арен и обустроили 9 временных площадок в парках у озер. Всего в соревнованиях будет задействовано 27 объектов. 

 

