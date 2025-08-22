Казахстанские стрелки завоевали девять медалей на чемпионате Азии

Спорт
37
Венера Баталова
корреспондент

Сборная команда Казахстана успешно выступает на XVI Чемпионате Азии по спортивной стрельбе, проходящем с 16 по 30 августа в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

По состоянию на 21 августа в активе нашей национальной команды девять медалей: две золотые, одна серебряная и шесть бронзовых.

Первую золотую медаль чемпионата для Казахстана завоевал Ислам Сатпаев. В финале упражнения 10m air rifle представитель Алматы и бронзовый призёр Олимпийских игр Париж-2024 опередил соперников из Китая и Кореи, став чемпионом Азии.

В этот же день золотую медаль в упражнении «скит» среди юниоров завоевал Артём Седельников, также представляющий Алматы. В напряжённой борьбе он обошёл представителей Индии.

Ранее в упражнении «скит» среди женщин бронзовую медаль завоевала Анастасия Молчанова, а в командном зачёте женская сборная Казахстана (Ольга Хайлова, Адель Садакбаева и Анастасия Молчанова) поднялась на вторую ступень пьедестала, выиграв серебро.

В упражнениях с пневматическим пистолетом наши спортсмены также продемонстрировали стабильные результаты. В упражнении ПП-3 среди юниоров бронзовую награду завоевала команда в составе Кирилла Федькина, Рамазана Ынтыкбая и Кирилла Цуканова. В этой же дисциплине среди юниорок бронзой отметились Сауле Алимбек, Кристина Устинова и Асылым Жакия. Среди девушек бронзовую медаль в командном зачёте ПП-3 выиграли Кира Владимирова, Алиса Краденова и Софья Жукова.

Кроме того, в смешанных упражнениях ПП-микс юниорская пара Кирилл Федькин и Сауле Алимбек добавила ещё одну бронзу. В этой же дисциплине среди юношей медаль аналогичного достоинства завоевали Даниил Смирнов и Алиса Краденова.

Напомним, в чемпионате принимают участие более 800 спортсменов из 27 стран, в чемпионате разыгрывается свыше 700 наград.

Турнир организован Казахстанской федерацией спортивной стрельбы при поддержке Министерства туризма и спорта.

#чемпионат Азии #медали #стрелки

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
О чем расскажут старинные карты
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Культурный контекст в эпоху ИИ
От идеи – к интересу
Цифровые помощники учителей
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Создавая запас прочности
Не только учить, но и воспитывать
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Внедрение инновационных технологий неизбежно
К вершинам Алтайских гор
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Казахстанский легкоатлет стал бронзовым призером ЧА по мета…
Казахстанские вольники завершили чемпионат мира U20 с пятью…
Анна Стратан стала бронзовым призером ЧМ по женской борьбе …
Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по стендовой стрельбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]