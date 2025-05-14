В рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Центром российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете казахстанским ученым будет предоставлен временный доступ к библиотечным и архивным ресурсам одного из самых престижных вузов мира, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Данная инициатива позволит оцифровать отечественную коллекцию редких книг и рукописей с применением новейших технологий.

По словам директора РГП на ПХВ «Ғылым ордасы» Улара Мукажана, упомянутый документ о сотрудничестве позволит не просто наладить двусторонние взаимоотношения, но и предусматривает академические обмены, предоставление стипендий и научных стажировок в таких областях, как история, политика, экономика, устойчивое развитие и другие. Участники проекта получат временный доступ к архивным и библиотечным ресурсам Гарварда для проведения исследований.

Дополнительно казахстанские образовательные и научные учреждения получат доступ к электронным ресурсам библиотеки Хоутон, что существенно расширит возможности в области образования и научной работы.

Проект включает организацию выставок и культурных мероприятий, посвященных казахстанской коллекции, с целью привлечения внимания к богатству национального наследия. Также обсуждается разработка учебных курсов на основе материалов из коллекции для казахстанских вузов и исследовательских центров.

Подписанное соглашение открывает новые горизонты для двустороннего взаимодействия, обеспечивает обмен передовым академическим опытом и вносит вклад в развитие высшего образования и науки в Казахстане.