Казахстанский альпинист покорил вершину Аконкагуа

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Сложность Аконкагуа в том, что это практически семитысячник и там очень переменчивый климат

Фото: 24.kz

Казахстанец Даурен Каби покорил вершину Аконкагуа, высота которой почти 7 тысяч метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Восхождение он начал в январе, вылетев из Алматы в столицу Катара. Оттуда направился в Бразилию, а затем в Аргентину.

По словам альпиниста, такой путь без должной подготовки может быть опасным. Поэтому необходимы навыки и опыт.

Покорение вершины было мечтой для Даурена. С собой он взял домбру – символ степи и глубокой связи с родной культурой.

– Всё было хорошо. Гора, с точки зрения альпинизма, считается простой. Потому что там нет никаких сложных участков. Но сложность Аконкагуа в том, что это практически семитысячник и там очень переменчивый климат. У нас экспедиция заняла где-то 18 дней, из которых примерно две недели ждали погоду, - отметил Даурен Каби.

Два год назад он почти покорил Эверест. До вершины не хватило всего лишь нескольких сотен метров. Альпинист был вынужден спуститься из-за ухудшения здоровья – он отморозил пальцы на руке.

 

#альпинист #вершина #Аконкагуа #Даурен Каби

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