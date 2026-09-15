Дарын Конысбаев завоевал «золото» на Кубке Азии по триатлону

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) состоялся этап Кубка Азии по триатлону

Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль в мужских соревнованиях. Он преодолел дистанцию за 1:00:49, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Серебряную медаль завоевал представитель России Григорий Антипов - 1:01:01. Еще один российский спортсмен Алексей Петровский замкнул тройку призеров - 1:01:17.

Рамазан Айнегов занял 20-е место, Елмурат Канай - 25-е, Нурасыл Сапарбек - 26-е, Федор Кузнецов - 30-е, Арсений Шевченко - 31-е, Матвей Шевнин — 35-е, Алинаби Маралбеков - 40-е место.

У женщин лучший результат в составе сборной Казахстана показала Алуа Нурмухамет, занявшая 14-е место. Калерия Шнейдер стала 18-й, Арина Шульгина - 19-й, Рамина Агабаева - 20-й, Вероника Иванюк - 22-й.