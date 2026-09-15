Дарын Конысбаев завоевал «золото» на Кубке Азии по триатлону

Спорт

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) состоялся этап Кубка Азии по триатлону

Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль в мужских соревнованиях. Он преодолел дистанцию за 1:00:49, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Серебряную медаль завоевал представитель России Григорий Антипов - 1:01:01. Еще один российский спортсмен Алексей Петровский замкнул тройку призеров - 1:01:17.

Рамазан Айнегов занял 20-е место, Елмурат Канай - 25-е, Нурасыл Сапарбек - 26-е, Федор Кузнецов - 30-е, Арсений Шевченко - 31-е, Матвей Шевнин — 35-е, Алинаби Маралбеков - 40-е место. 

У женщин лучший результат в составе сборной Казахстана показала Алуа Нурмухамет, занявшая 14-е место. Калерия Шнейдер стала 18-й, Арина Шульгина - 19-й, Рамина Агабаева - 20-й, Вероника Иванюк - 22-й.

#медаль #золото #триатлон

Популярное

Все
Девятиэтажка пойдет под снос
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Модернизация системы образования
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
Один день в мире книг
Заброшенный канал преобразится
История в документах и судьбах
Елена Рыбакина – королева US Open
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Овощеводы результатами довольны
Присяга – символ верности
Папы и дети бегут, а мамы едут
Пять медалей Акмарал
100 км до городища Сарайшык
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Открылась Общественная приемная
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Подписан меморандум
Знаменосцы сборной
Ресурсы плюс технологии
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Подсолнечник бьет рекорды
Время белых полей
Поддержка на каждом этапе
Открытая и эффективная работа
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Зерновые «гавани» вдали от морей
Восемь из десяти – довольны
Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
Поставить точный диагноз
В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»
За каждым названием – история
Когда кругом адское пекло
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Читайте также

Для работников фитнес-центра разработали единые требования
100 км до городища Сарайшык
Елена Рыбакина – королева US Open
Казахстанец избран вице-президентом ISSA

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]