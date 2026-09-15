Для работников фитнес-центра разработали единые требования

Спорт

Документ призван систематизировать работу отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта разработало проект профессионального стандарта «Деятельность фитнес-клубов», который устанавливает единые квалификационные требования к специалистам фитнес-индустрии, сообщает Kazpravda.kz

Документ призван систематизировать работу отрасли, повысить качество фитнес-услуг и сформировать единые подходы к профессиональной подготовке специалистов, работающих в сфере физической культуры и оздоровления населения. Проект стандарта охватывает основные профессии фитнес-индустрии: фитнес-инструктора, фитнес-тренера тренажерного зала, тренера групповых программ, мастер-тренера, методиста фитнес-направления и директора фитнес-центра. Для каждой профессии определены трудовые функции, необходимые знания, умения и профессиональные навыки.

Единые требования позволят выстроить более понятную систему подготовки кадров, развития компетенций и оценки квалификации специалистов. Одной из ключевых задач нового стандарта является повышение качества и безопасности услуг для посетителей фитнес-клубов. Люди, которые занимаются спортом для укрепления здоровья и поддержания физической активности, должны иметь возможность получать профессиональное сопровождение со стороны специалистов, обладающих необходимой квалификацией. При разработке проекта учитывались современные потребности фитнес-индустрии и практический опыт участников рынка. В работе над документом приняли участие представители Казахского национального университета спорта, Invictus Academy и Champion Fitness School.

Проект приказа согласован с Антикоррупционной службой, НПП «Атамекен», АО «Центр трудовых ресурсов» и Отраслевым советом по профессиональным квалификациям в области физической культуры и спорта.

«Для Министерства туризма и спорта развитие фитнес-индустрии — это прежде всего вопрос качества и безопасности услуг для населения. Человек, приходя в фитнес-клуб, должен получать профессиональное сопровождение и заниматься в условиях, которые помогают укреплять здоровье, а не создают дополнительные риски. Единые требования к квалификации специалистов позволят последовательно формировать такую профессиональную среду», — отметили в ведомстве.

Разработка профессионального стандарта станет одним из шагов по формированию в Казахстане современной фитнес-индустрии с понятными требованиями к специалистам и приоритетом качества и безопасности услуг, добавили в министерстве.

#требования #стандарт #работники #фитнес

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