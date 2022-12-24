Казахстанский боец "задушил" россиянина на турнире АСА 150

Для казахстанского файтера Артема Резникова эта победа стала десятой по счету в карьере.

Фото: smi24.kz

Боец смешанных боевых искусств из Казахстана Артем Резников оказался сильнее россиянина Андрея Кошкина на турнире АСА 150 в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Резников победил удушающим приемом во втором раунде россиянина Андрея Кошкина (22-9) и одержал десятую победу подряд.

В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году, когда он был нокаутирован Нурсултоном Рузибоевым (34-8-2), однако с тех пор Резников неизменно побеждает.

Таким образом, его победная серия длится уже больше пяти лет.

В финале Гран-при АСА в легком весе, призовой фонд которого составляет один миллион долларов, Артем Резников сразится с россиянином Эдуардом Вартаняном (24-4).