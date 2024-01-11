Казахстанский борец завоевал серебро на международном турнире в Хорватии

Казахстанский вольник Азамат Даулетбеков стал серебряным призером престижного турнира серии гран-при в Загребе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, Даулетбеков вышел в финал турнира в весовой категории до 86 килограммов. В решающей схватке он уступил Магомеду Рамазанову из Болгарии со счетом 5:8.

На пути к медали он "прошел" Дипак Пунию (Индия) - 6:2, Валентина Бабий (Украина) - 11:0, грузина Евсема Швелидзе - 10:0, а также Мэтью Филипа Файнсильвера (Израиль) - 10:0.