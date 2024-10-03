Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов

Известный казахстанский дизайнер Нурлан Туреханов презентовал на своей странице в Facebook полезный для путешествий продукт - чемодан из картона, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанец считает, что его чемодан придется кстати для отелей, брендов одежды и обуви, так и для duty-free в аэропортах, вокзалах, супермаркетах.

«Одноразовый чемодан из прочного картона для тех, у кого неожиданно образовался экстрагруз. Каждый из нас, и не единожды, испытывал необходимость в таком продукте. Красивый, надежный, легкий, дешевый, к тому же экофрендли и единственный в своем роде», - написал он.

Дизайнер напомнил о том, что по прочности картон не уступает многим другим материалам.

«В нем перевозят телевизоры, холодильники, мотоциклы и даже автомобильные двигатели. В него упаковывают молоко и другие жидкости (кто-нибудь пробовал порвать руками пакет из-под сока?), в стаканчик из картона наливают ваш утренний кофе в кофейнях. Документы на патент в Казахстане и для регистрации в PCT (120 стран) поданы», - рассказывает наш соотечественник.

Он поделился, что хочет начать производство в Китае и ищет себе хорошего партнера.