Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов

Изобретения , Туризм
34
Венера Баталова
корреспондент

Известный казахстанский дизайнер Нурлан Туреханов презентовал на своей странице в Facebook  полезный для путешествий продукт - чемодан из картона, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанец считает, что его чемодан придется кстати для отелей, брендов одежды и обуви, так и для duty-free в аэропортах, вокзалах, супермаркетах.

«Одноразовый чемодан из прочного картона для тех, у кого неожиданно образовался экстрагруз. Каждый из нас, и не единожды, испытывал необходимость в таком продукте. Красивый, надежный, легкий, дешевый, к тому же экофрендли и единственный в своем роде», - написал он.

Дизайнер напомнил о том, что по прочности картон не уступает многим другим материалам.

«В нем перевозят телевизоры, холодильники, мотоциклы и даже автомобильные двигатели. В него упаковывают молоко и другие жидкости (кто-нибудь пробовал порвать руками пакет из-под сока?), в стаканчик из картона наливают ваш утренний кофе в кофейнях. Документы на патент в Казахстане и для регистрации в PCT (120 стран) поданы», - рассказывает наш соотечественник.

Он поделился, что хочет начать производство в Китае и ищет себе хорошего партнера.

«Ну, а если вы не оный, то просто зацените изящество мысли вашего дизайнера, мне это тоже будет приятно», - резюмировал казахстанец.

#туризм #картон #чемодан

Популярное

Все
Безопасность превыше всего
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности
Поддержка в кадрах и технологиях
Страховые компании Костаная на грани разорения
На пути к нулевым выбросам
Львы – вещдоки в криминале
Десятилетие перед столетием. В КазНТОБ им. Абая объявлен новый творческий этап
Шопинг с подвохом
Театр «Астана Опера» с успехом выступил в Шымкенте
Трогать экспонаты рекомендуется
Черепаха больше не дрожит от взрывов
В Темиртау возрождают трамвайный парк
Мелодии души
По следам степной цивилизации
Опасные игры
Еще одна комфортная школа
Международный музей космонавтики может стать национальным брендом
Открытым уроком страны стала главная конференция World Association of Lesson Studies
Что нас ждет в октябре
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Астанинское дежавю
Приучат ли тарифы к экономии?
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
На знание казахского – равняйсь!
Алматинец выкрал из машины барсетку с 23 млн тенге
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Как выездной туризм на имидже страны сказывается
Канатные дороги на Шымбулак временно закроют
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэр…
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]