Казахстанский дуэт домбристов победил на престижном конкурсе в Италии

Казахстанский инструментальный дуэт Темирлан и Ернат выиграл гран-при престижного музыкального конкурса Open Italy 2023. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает Kazpravda.kz .

Фото: t.me/askhat_oralov_online

Как рассказал министр, в Италию солисты Государственной концертной организации «Қазақконцерт» отправились при поддержке Министерства культуры и спорта, оправдав в итоге все возложенные на них ожидания.

Мероприятие, ежегодно проходящее в городе Пезаро, собрало конкурсантов из 24 стран, среди которых лучшим был признан казахстанский дуэт.

«Наши ребята покорили жюри и публику, исполнив кюи «Адай», «Көроғлы», «Әлқисса» и произведение О. Сулейменова West.

Я поздравляю Темирлана и Ерната с этой выдающейся победой. Радует, что парни смогли добиться успеха на международном уровне, исполняя именно казахскую музыку. Уверен, их пример вдохновит других талантливых соотечественников!» – отметил Оралов.