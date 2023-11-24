Казахстанский фигурист стал серебряным призером международного турнира
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19-летний казахстанский фигурист Рахат Бралин завоевал награду на взрослом международном турнире Tallinn Tropfy-2023, сообщает Kazpravda.kz
«По итогам двух программ в Таллине (Эстония), Рахат набрал 194,08 балла и занял второе место. Стоит отметить, что в короткой программе Бралин стал третьим, а в произвольной - вторым», - проинформировали в Дирекции по развитию спорта.
Израильтянин Лев Винокур завоевал «золото» с результатом 195,90 балла, а украинец Кирило Марсак замкнул тройку лидеров (193,23 балла).
На престижном международном турнире с 20-летней историей за награды боролись 63 участника из 19 стран, отметили в пресс-службе.