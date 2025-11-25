Казахстанский фильм стал лауреатом международного кинофестиваля «Черные ночи» в Таллине

Культура
118

Режиссер и продюсер фильма Жаннат Алшанова получила приз «Лучший балтийский продюсер» в категории «Копродукция»

Фото: Минкультуры

21 ноября на церемонии закрытия Таллиннского международного кинофестиваля «Черные ночи» (Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF) казахстанская картина «Победителей видно на старте» (Becoming) была удостоена престижной награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Режиссер и продюсер фильма Жаннат Алшанова получила приз «Лучший балтийский продюсер» в категории «Копродукция».

Фильм «Победителей видно на старте» рассказывает о 17-летней Миле, которая вступает в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести самостоятельность и выйти из семейного кризиса. Главная героиня сталкивается с выбором, который способен полностью изменить ее судьбу. В картине задействованы актриса Тамирис Жангазинова, литовский актер Валентин Новопольский, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова.

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно. Позднее картина была представлена в программе Пусанского международного кинофестиваля в Южной Корее.

Полученная награда демонстрирует растущий интерес к казахстанскому кино и подтверждает эффективность мер государственной поддержки отрасли.

Полнометражный дебют Жаннат Алшановой создан кинокомпанией ТОО «Accidental Films» при поддержке Министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино.

Проект реализован в формате международного сотрудничества совместно с продюсерскими компаниями Франции (Films de Force Majeure), Нидерландов (Volya Films), Литвы (M-Films), Швеции (Kjellson & Wik), а также при поддержке Королевства Саудовской Аравии.

