Казахстанский параспортсмен выиграл гонку на открытом Кубке Азии

Олимпийский призер Александр Герлиц занял первое место на открытом Кубке Азии по пара лыжным гонкам в Японии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Фото Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Соревнование прошло в городе Саппоро (Япония) с 18 по 21 марта. В нем принимали участие более 50 спортсменов из 7 стран Азии.

Александр, покорив дистанцию в 10 км за 24:13,9 секунды, финишировал первым.

На втором месте оказался японец Кавайоке Тайки (24:31,9 секунды), третье место занял также японский спортсмен Нитта Иошихиро с результатом 24: 48,8 секунды.