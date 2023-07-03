Казахстанский сенатор выступил соавтором резолюции ПА ОБСЕ "Будущие поколения"

Международное сотрудничество, Сенат
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В столице Канады, городе Ванкувере, проходит 30-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на тему: «Укрепление региональной безопасности путем развития демократических и инклюзивных обществ: роль ПА ОБСЕ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

Фото: пресс-служба Сената

В рамках заседаний постоянного комитета, общих комитетов Ассамблеи, а также ее пленарного заседания обсуждаются текущие вопросы безопасности и сотрудничества в регионе ОБСЕ, в том числе кибербезопасности, предотвращения терроризма и насильственного экстремизма.

В центре внимания парламентариев – поиск оптимальных путей совершенствования функциональности Организации в условиях кризиса в международных отношениях.

Принявший участие в сессии заместитель председателя ПА Аскар Шакиров ознакомил парламентариев с определенной президентом Касым-Жомартом Токаевым позицией Казахстана по актуальным международным проблемам.

Состоялась встреча с парламентской делегацией Канады, на которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

В качестве специального представителя ПА ОБСЕ по Целям устойчивого развития казахстанский сенатор выступил соавтором резолюции «Будущие поколения», призвав к продвижению в рамках ЦУР реального участия молодежи в управлении и принятии важных решений.

По итогам сессии был принят итоговый документ – Ванкуверская декларация, а также состоялись выборы руководящих органов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

#Сенат #Шакиров #ПА ОБСЕ

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