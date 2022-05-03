Фото ЦШК "Astana"
Спорт
Казахстанский шахматист стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет

Шахматист из Казахстана Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет, сообщает Kazpravda.kz.

"Только что завершился последний тур в рамках турнира "World Youth Rapid Championships 2022 Open under 18", где наш воспитанник FM Ногербек Казыбек занял первое место и стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет", - говорится в сообщении Центрального шахматного клуба "Astana".

Отмечается, что Ногербек Казыбек прошел все девять туров чемпионата.

Турнир "World Youth & Cadets Rapid & Blitz Championships 2022" прошел в Греции. Команду центрального шахматного клуба "Astana" представляли мастер FIDE Ногербек Казыбек, Жауынбай Алдияр и Жауынбай Алимжан.

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