Казахстанский шахматист стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет

Шахматист из Казахстана Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет, сообщает Kazpravda.kz.

"Только что завершился последний тур в рамках турнира "World Youth Rapid Championships 2022 Open under 18", где наш воспитанник FM Ногербек Казыбек занял первое место и стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет", - говорится в сообщении Центрального шахматного клуба "Astana".

Отмечается, что Ногербек Казыбек прошел все девять туров чемпионата.

Турнир "World Youth & Cadets Rapid & Blitz Championships 2022" прошел в Греции. Команду центрального шахматного клуба "Astana" представляли мастер FIDE Ногербек Казыбек, Жауынбай Алдияр и Жауынбай Алимжан.