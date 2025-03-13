Казахстанское лекарство от рака стали тестировать на добровольцах

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Ученые проводят второй этап клинических испытаний отечественного лекарства от рака. Ранее его тестировали на лабораторных животных, теперь препарат испытывают на добровольцах. У некоторых пациентов уже наблюдается ремиссия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на на 24KZ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы расширили число пациентов, участвующих в исследовании. Теперь препарат тестируется на все виды рака. Напомню, в прошлом году испытания проводились только при колоректальном раке. Сейчас же охвачены все формы заболевания. Результаты показывают положительную динамику: у многих пациентов наблюдается устойчивая ремиссия, опухоли уменьшаются в среднем на 30%», — рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Зарегистрировать отечественное лекарство планируют к концу года, тогда же состоится его официальная презентация.

Разработка вызывает большие надежды у онкологов, ведь число новых случаев рака в стране продолжает расти. В Казахстане на учете у специалистов состоят более 200 тысяч пациентов.

«Это общемировая тенденция, заболеваемость раком растет. Шансы на выздоровление зависят от стадии, на которой начато лечение. При первой и второй стадиях полное выздоровление достигает 90%, а при четвертой этот показатель снижается до 10-20%», — рассказал заместитель председателя правления Национального научного онкологического центра Адилбек Мукажанов.

В Казахстане есть три бесплатные программы скрининга для раннего выявления рака. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования и обращаться за помощью вовремя.

#испытания #ремиссия #екарство от рака

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