9 декабря 2025 года КНБ при координации Генеральной прокуратуры РК совместно с Федеральной криминальной полицией Германии реализованы оперативные мероприятия по пресечению киберпреступной деятельности.

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Так, в Алматинской области выявлен и задержан гражданин Казахстана по подозрению в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории ФРГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Ущерб от его деятельности предварительно составляет несколько сотен тысяч евро.

В результате обыска изъяты технические устройства хранения данных и иные вещественные доказательства.

Следственные мероприятия продолжаются.