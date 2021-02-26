Казахстанцам могут разрешить снимать проценты с пенсионных накоплений

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Казахстанцам могут разрешить снимать инвестиционный доход с пенсионных вкладов. Но только тем, кто доверил свои накопления управляющим компаниям, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Ktk.kz
.
"Прорабатывается такой вопрос, как снятие инвестиционной доходности по итогам года. Допустим, вы перевели 100 тенге в инвестиционную компанию. По итогам года сложилось 10%, то есть 10 тенге. Если все же будет принято решение по предоставлению возможности снятия вот этих 10 тенге, тогда вы сможете их снять", – сказал начальник управления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Камчатный.
Отмечается, что в настоящий момент этой услугой уже воспользовались 99 человек. Общая сумма переводов из ЕНПФ составила почти 260 миллионов тенге. Управляющие компании имеют право инвестировать накопления в ценные бумаги Казахстана и других стран, а также в банковские вклады.
Лично открывать депозиты вкладчикам запретили, так как велик риск потерять средства. А еще теперь граждане могут подавать заявки на снятие пенсионных на восстановление здоровья. За счет своих накоплений можно будет поправить зрение, вылечить зубы, а также редкие заболевания.