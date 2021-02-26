Казахстанцам могут разрешить снимать проценты с пенсионных накоплений

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Казахстанцам могут разрешить снимать инвестиционный доход с пенсионных вкладов. Но только тем, кто доверил свои накопления управляющим компаниям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ktk.kz.

"Прорабатывается такой вопрос, как снятие инвестиционной доходности по итогам года. Допустим, вы перевели 100 тенге в инвестиционную компанию. По итогам года сложилось 10%, то есть 10 тенге. Если все же будет принято решение по предоставлению возможности снятия вот этих 10 тенге, тогда вы сможете их снять", – сказал начальник управления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Камчатный.

Отмечается, что в настоящий момент этой услугой уже воспользовались 99 человек. Общая сумма переводов из ЕНПФ составила почти 260 миллионов тенге. Управляющие компании имеют право инвестировать накопления в ценные бумаги Казахстана и других стран, а также в банковские вклады.

Лично открывать депозиты вкладчикам запретили, так как велик риск потерять средства. А еще теперь граждане могут подавать заявки на снятие пенсионных на восстановление здоровья. За счет своих накоплений можно будет поправить зрение, вылечить зубы, а также редкие заболевания.

