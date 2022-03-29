В Национальный банк Казахстана (далее – НБК) поступают обращения от граждан. Люди отмечают случаи, когда предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге и обязательны для приема по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО "Казпочта", а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа", – говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.

"Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты. Адреса и контакты наших филиалов указаны на сайте НБК. По дополнительным вопросам можно обратиться в Контакт-центр НБК по номеру 1477", – добавили в Нацбанке.