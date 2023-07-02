Казахстанцам рассказали о погоде на 3 июля

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С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, на северо-западе - сильные, рассказали в Казгидромете.

На западе, юго-западе, востоке, северо-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, днем на северо-западе – град, шквал. Ночью и утром на севере, юго-западе – туман.

На большей части Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Карагандинской и Улытауской областей ожидается сильная жара.



В Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Улытауской, Кызылординской, на западе Атырауской, на севере Павлодарской, на западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юге Абайской, на большей части Алматинской, Северо-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.