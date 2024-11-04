Казахстанцев эвакуировали из Ливана

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, из Ливана были эвакуированы граждане РК и члены их семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Данная операция была проведена через города Стамбул и Дубай. С 17 по 31 октября из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулись 41 человек.

Эвакуация была проведена в целях защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в зоне боевых действий, добавили в МИДе.