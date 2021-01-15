Казахстанцев обманывают от имени крупнейшего банка

В Казахстане вновь активизировались интернет-мошенники. На этот раз они обманом от имени Halyk Bank получают номера платежных карт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Сообщения о денежных бонусах рассылают в мессенджере WhatsApp. Авторы рассылки призывают зарегистрировать троих друзей и оставить номер своей банковской карты на некоем сайте, который по всем параметрам является фишинговым.
При этом в самом Halyk Bank сообщили, что подобных акций сейчас не проходит.
"Это мошенники. Просим не предоставлять данные", – сообщили в банке.
Фишинг – это вид интернет-мошенничества, с помощью которого злоумышленники завладевают личной информацией, платежными данными и доступом к приватным аккаунтам своих жертв.
