Казахстанцев предупредили о новом виде интернет-мошенничества с ИИ

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Обещания выплат на фейковой инвестплатформе оказались новой схемой аферистов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В МВД сообщили о выявлении нового вида интернет-мошенничества, связанного с использованием современных технологий ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В соцсетях распространяется видеоролик, в котором с применением технологий deepfake используется лицо руководителя одного из банков.

Там говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Halyk+, через которую вкладчикам обещают получение крупных денежных выплат.

В ведомстве официально заявили, что подобная платформа не существует, а распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение. 

Гражданам следует помнить, что любые предложения о вложении денег через неизвестные онлайн-платформы сопряжены с высоким риском мошенничества.

В целях безопасности рекомендуется осуществлять финансовые операции исключительно при личном обращении в официальные отделения банков.

 В этой связи министерство призывает-не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях; не переходить по неизвестным ссылкам.

#МВД #предупреждение #интернет-мошенничество #ИИ

