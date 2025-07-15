Казахстанцы квалифицировались на чемпионат мира по настольному теннису

Спорт,Теннис
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Венера Баталова
корреспондент

В алматинском «ADD Ustel Tennis Ortalygy» прошел Центрально-Азиатский квалификационный турнир к командному чемпионату мира 2026 года, передает Kazpravda.kz 

Фото: Федерация настольного тенниса РК

За единственную путевку от региона как в мужском, так и в женском разрядах, вели спор команды Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

Спортсмены Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов довольно уверенно обыграли своих соперников со счётом 3:0, заняли первое место и забронировали за собой место на чемпионате мира.

Казахстанки Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, легко пройдя теннисисток из Кыргызстана, встретили упорное сопротивление со стороны сборной Узбекистана. Уступая со счетом 0:2, наши девушки проявили волю к победе, в упорной борьбе сделали счёт 3:2 и теперь будут готовиться к мировому первенству.

Поздравляем спортсменов, наставников Эльмиру Алиеву, Дмитрия Переверзева, Евгения Тимченко, Геннадия Герасименко с отличным выступлением на Центрально-Азиатском квалификационном турнире. 

Напомним, командный чемпионат мира пройдет в мае 2026 года в Лондоне, ровно через 100 лет, после его проведения в 1926 году.

#турнир #чемпионат мира #настольный теннис

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