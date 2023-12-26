Казахстанцы могут проверить запрет на выезд в новом мобильном приложении

Казахстанцы могут проверить запрет на выезд в мобильном приложении Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Минюст совместно с Республиканской палатой ЧСИ разработали мобильное приложение АИС ОИП (Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства).

АИС ОИП предоставляет казахстанцам удобный и оперативный доступ к надежной информации в области исполнительного производства за счет интеграции с системами заинтересованных государственных органов.

Пользователям доступны:

1) поиск информации в Едином реестре должников и оплата судебной задолженности;

2) проверка наличия временных ограничений на выезд, проверка арестов и обременений;

3) при осуществлении полной оплаты задолженности в течение 30 минут в онлайн-формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в госзакупках и другое);

4) поиск исполнительного документа, отслеживание его статуса и местонахождения;

5) получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.

Приложение доступно для скачивания в магазине AppStore и GooglePlay.