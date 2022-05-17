Казахстанцы поддерживают реформы и готовы пойти на референдум –глава КИСИ при Президенте РК

В ходе круглого стола директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов высказался о предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня в рамках работы Республиканского штаба общественной поддержки референдума мы проводим нашу очереденую экспертную площадку КИСИ. Глава государства, вступив в должность Президента три года назад, заявил, что все важные вопросы государства будут решаться только с учетом мнения всех граждан Казахстана. Такой момент наступил. Меньше чем через три недели впервые за 27 лет состоится общенациональный референдум. Нам предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конституцию страны", – сказал Еркин Тукумов.

Как только Глава государства объявил о референдуме, отметил он, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК с 9 по 12 мая провел телефонный опрос "отношение казахстанцев к конституционным реформам и референдуму". В социологическом опросе приняли участие 1 200 респондентов из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 17 областей.

"Как показывают результаты, у подавляющего большинства казахстанцев есть понимание важности происходящих изменений. Так, согласно данным, 76,4% казахстанцев поддерживают инициативу Президента К.К.Токаева о проведении общереспубликанского референдума по конституционным реформам. 70% осведомлены о проведении 5 июня 2022 года общереспубликанского референдума, а 66,4% казахстанцев старше 18 лет намерены принять в нем участие", – заключил Еркин Тукумов.