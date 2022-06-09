Казахстанцы продолжают попадаться на уловки кибермошенников

Попались в Сети

Жители Жамбылской области периодически попадаются на уловки мошенников, специализирующихся на махинациях во Всемирной паутине.

Как сообщили в полиции, преступники делают все, чтобы выудить у потенциальных жертв как можно больше денег. И для них любые средства хороши. Каждый раз злоумышленники придумывают что-то новое, а доверчивые жамбыл­цы «клюют» и на старые трюки.

К примеру, предприимчивая девушка через социальные сети «продавала» несуществующие сертификаты повышения квалификации. И ей удалось обмануть 10 жительниц разных регионов республики. О мошеннице стало известно, когда пострадавшие обратились к жамбылским полицейским. Как только заявительницы отправляли ей деньги, она тут же блокировала их и бесследно пропадала. На получение сертификатов жертвы отправили от 80 тыс. до 160 тыс. тенге. В целом зло­умышленница обманула наив­ных женщин на сумму более миллиона тенге. В результате расследования блюс­тителями закона установлена и задержана 36-летняя жительница Тараза. Подозреваемая дала призна­тельные показания. По данным фактам было заведено уголовное дело по статье 190 час­ти 3 УК РК (мошенничество).

Нередко люди попадаются на удочку тех, кто желает быстро заработать, пытаясь приобрес­ти или продать товары через платформу объявлений оlx.kz.

– Как показал анализ, из общего числа преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, 33 случая имели место в сфере финансов и 94 факта установлены в ходе совершения гражданами онлайн-покупок и получения услуг в Глобальной сети, – проинформировал оперуполномоченный управления криминальной полиции областного департамента полиции Айдын Айтбаев. – Для противодействия таким преступ­лениям с прошлого года в области реализуется отдельная ведомственная программа. Ими занимаются специальные следственно-оперативные группы, созданные во всех районных подразделениях и региональном департаменте. Нашими сотрудниками ежеквартально проводятся мероприятия по профилактике киберпреступности «Осторожно, мошенники!», «Antifraud» и другие. Их основная цель – донести до населения информацию о видах интернет-мошенничества и о том, как от них уберечься.

Этому служат видеоролики, бук­леты, брошюры и информацион­ные материалы, распространяющиеся посредством социальных сетей и мессенджеров, а также листовки, расклеивающиеся в общественных местах и рядом с банкоматами и платежными терминалами. Кроме того, аудиозаписи о мерах предосторожнос­ти озвучиваются через проигрыватели и громкоговорители служебных автомашин. А недавно проведена рабочая встреча с представителями банков второго уровня, где выработан ряд рекомендательных предложений по пресечению нелегитимных онлайн-кредитов.

По итогам четырех месяцев текущего года число фактов интернет-мошенничества снизилось на 37,4% (с 203 до 127 случаев) по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года. Но уменьшение количества зарегистрированных случаев не означает, что сократилось и число попыток обокрасть граждан.

Местной жительнице Акмарал Исаевой (имя изменено) уже неоднократно звонили, пытаясь выудить деньги. В последний раз она поняла, что связывался с ней, вероятнее всего, человек славянской национальности. Причем, возможно, не из Казахстана. Звонивший представился казахским именем и начал было разговор на русском языке, но она быстро сориентировалась и ответила по-казахски. Видимо, от неожиданности тот пришел в замешательство, и после небольшой паузы женщина услышала в трубке телефона короткие гудки.

Другая горожанка, Оксана Ким (имя изменено), тоже жалуется на периодические звонки со стороны неизвестных лиц, требующих разного рода информацию, в том числе касающуюся банковских займов. По ее словам, уже не раз ей звонили незнакомые люди и представлялись работниками финансовой организации, говоря о том, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Просили подтверждение, что это не она. Пытались продолжить разговор, но она сбросила вызов. К слову, гражданка не пользуется счетом уже несколько лет, и на нем средств нет.

Нередко мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят продиктовать номер карточки, код из SMS-сообщения, полученного с короткого номера банка, или цифры с обратной стороны карточки. В таких случаях полицейские рекомендуют завершить разговор и перезвонить в банк. Работники финансовых организаций, как правило, никогда не запрашивают подобную информацию.

– К сожалению, интернет-мошенничество продолжает иметь место в жизни жамбылцев, – отметил Айдын Айтбаев. – С каж­дым годом злоумышленники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Телефоны, компьютеры и элект­ронные архивы позволяют узнать о потенциальных жертвах довольно много. Главное – не дать ввести себя в заблуждение. Если вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего, это – мошенники.

Стражи правопорядка привели наиболее частые ситуации, которые должны насторожить. К примеру, если пришло SMS-сообщение о не­ожиданном выигрыше, то следует не радоваться, а задуматься. Зачас­тую в таких случаях мошенники просят перечислить комиссионные отчис­ления, чтобы якобы отправить призовые. Но ведь настоящий розыгрыш не должен подразумевать денежные выплаты со стороны победителя.

Бывает, что могут позвонить с незнакомого номера и тревожным голосом сообщить, что ваши близкие попали в беду. А для того чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. Обычно по такой схеме работают мошенники. В такой ситуации лучше связаться с родственниками самостоятельно и проверить информацию.

Не менее распространенным ходом аферистов служит звонок из поликлиники с сообщением о том, что у потенциальной жертвы или ее родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача и так далее), скорее всего, это тоже мошенничество. Ведь настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону. Весь разговор будет сводиться к одному – получению денег. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогостоящее лекарство или операция смогут помочь.

Нередко поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров или аккаунтов социальных сетей с просьбой положить на счет деньги, чтобы якобы помочь детям. Сегодня этот вид мошенничества получил особое распространение благодаря электронной почте, социальным сетям и мессенджерам.

– Также преступники могут позвонить с сообщением о том, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, тюрьму или больницу, и теперь за него нужно внести залог, оплатить лечение или штраф, а может, дать взятку, чтобы решить проб­лему, – отметил Айдын Айтбаев.

При поступлении подобных сигналов полицейские рекомендуют сохранять спокойст­вие, проверить полученную информацию и немедленно сообщить в правоохранительные органы.