Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Пекине состоялись переговоры между Комитетом гражданской авиации Минтранспорта РК и Администрацией гражданской авиации КНР (CAAC) по вопросам расширения сотрудничества в сфере гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В ходе переговоров стороны согласовали увеличение количества регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков обеих сторон со 124 до 152 в неделю, а также перечень крупных пунктов в Китае для выполнения рейсов с Казахстаном доведен до 11 городов, включая Чунцин – один из крупнейших транспортно-лоистических и промышленных центров Китая.

Кроме того, были обсуждены вопросы открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, в том числе китайскими авиакомпаниями, а также открытия третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, оптимизировать маршруты полетов, снизить нагрузку на действующие воздушные трассы и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения между двумя государствами.

В ходе консультаций также были рассмотрены вопросы выделения слотов в аэропортах Китая для выполнения рейсов казахстанскими авиаперевозчиками, использования воздушного пространства Китая, а также заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации и договорились продолжить совместную работу, направленную на расширение воздушного сообщения, повышение транспортной связанности и укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.