Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы по пассажиропотоку за сутки

В мире,Гражданская авиация
Айман Аманжолова
корреспондент

1 августа аэропорт обслужил 289 260 пассажиров

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Международный аэропорт Стамбула в первый день августа стал рекордсменом Европы по количеству пассажиров, которые воспользовались услугами воздушной гавани за сутки. Об этом в соцсети X рассказал Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Стамбульский аэропорт установил рекорд Европы», - констатировал чиновник.

«1 августа аэропорт обслужил 289 тысяч 260 пассажиров, установив новый рекорд этой воздушной гавани и аэропортов Европы», - поведал глава турецкого минтранса.

Стоит напомнить, что стамбульский аэропорт является одним из самых востребованных в Европе. Эта воздушная гавань - один из наиболее популярных среди путешественников транзитно-пересадочных узлов на континенте. Согласно статистике, в прошлом году аэропортом Стамбула воспользовались свыше 84 миллионов человек.

#рекорд #аэропорт #пассажир #Стамбул

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